edición general
4 meneos
21 clics

Libros para reimaginar el mundo desde la igualdad

Estas ocho lecturas comparten un mismo propósito: desmontar jerarquías, interrogar los discursos heredados y, en ocasiones, recuperar voces silenciadas

| etiquetas: libros , 8m , mujer , igualdad
3 1 1 K 33 actualidad
1 comentarios
3 1 1 K 33 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 No está Mein Kampf. Errónea.
0 K 12

menéame