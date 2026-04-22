Libros de economía: de la historia del capitalismo a como regularlo o sustituirlo [en]

Reseña de algunos libros de economía recientes publicados por varios autores, tanto marxistas como no marxistas. Permitanme comenzar con una obra maestra, Capitalismo - una historia global, de Sven Beckert. Beckert es profesor de historia Laird Bell en la Universidad de Harvard, donde enseña historia de los Estados Unidos en el siglo XIX e historia global. Su "Capitalismo" es calificado de "libro monumental" por el experto en desigualdad global, Thomas Piketty, autor de una gigantesca obra en 2014 titulada El Capital en el siglo XXI.