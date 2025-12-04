edición general
Un libro analiza cómo el clima condicionó el desarrollo de civilizaciones históricas

"El dios incomprendido" es una obra de Francisco J. Jiménez Espejo y José Soto Chica publicada en Desperta Ferro ediciones

