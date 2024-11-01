El libre mercado y sus tratados-trampa

Los tratados de libre comercio están pretendiendo apuntalar un sistema económico que se desmorona al no poder mantener un crecimiento exponencial que está en la base de su funcionamiento. Aunque nos quieran convencer de sus bondades, los tratados de libre comercio son documentos que rebajan los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica y pretenden limitar la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de su ciudadanía. ¿Qué hay detrás de la semántica empleada en estos tratados? Un uso de eufemismos como...