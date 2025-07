Los libertanquistas que quieren destruir la democracia

Argentina.—"En una lógica que procesa la política como un videojuego, a los libertanquistas les gustaría ver a Milei corriendo entre cadáveres de opositores”, según el autor. No hace falta un golpe de Estado si se puede vaciar la democracia desde adentro. No importa tanto si esto es o no fascismo. Quienes dicen que sí lo es, a menudo no son consecuentes con las estrategias que deberían asumirse frente a tal amenaza; y quienes niegan que lo sea, a menudo le bajan el precio a los riesgos que penden sobre la democracia.