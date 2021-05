"La libertad de salir en masa solo es válida si es para apoyar al PP"....

...los tuiteros, perplejos por la hipocresía del PP con las aglomeraciones. Este domingo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que "hacer un botellón no es libertad" en referencia a las aglomeraciones que tuvieron lugar el sábado por la noche en la capital tras el fin del estado de alarma. No obstante, este discurso de cautela con las medidas anticovid no lo sacó a pasear cuando cientos de personas acudieron a la sede del PP a celebrar la victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de mayo.