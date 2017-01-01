edición general
38 meneos
53 clics
Feijóo aseguró que el despido de 436 brigadistas hace quince días no afecta a la lucha contra el fuego [HEMEROTECA]

Feijóo aseguró que el despido de 436 brigadistas hace quince días no afecta a la lucha contra el fuego [HEMEROTECA]  

“El riesgo es máximo en este momento (señaló Feijóo hace cuatro días) y cada día que pasa sin lluvia es peor que el día anterior”, respondió el titular del Gobierno gallego. Ante la insistencia de los periodistas, Feijóo rechazó el adjetivo “desmantelamiento” para calificar los despidos en el sector y aseguró: En la zona atlántica el riesgo bajó de forma evidente“. Solo cuatro días después de pronunciar esas palabras, la costa atlántica del sur gallego se encuentra cercada por las llamas.

| etiquetas: feijoó , despido , brigadistas , fuego , incendio , hemeroteca
31 7 3 K 269 actualidad
14 comentarios
31 7 3 K 269 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Leon_Bocanegra
Feijoo asegura una vez más que hay que ser subnormal o mala persona para darle el voto.
13 K 180
#4 Marisadoro
#0 octubre 2017 => Hemeroteca
3 K 50
Nobby #13 Nobby
#4 editada, gracias!
0 K 10
Castigadordepagascalers #6 Castigadordepagascalers *
No es que narcojoo sea gilipollas, es que sus votantes, incluidos los lamescrotos de pagascal locales son unos auténticos bastardos e hijos de la gran puta cómplices de cada pérdida humana o medioambiental

Y me suda la polla que me strikeen, lo único que merecen los soplapollas derecharras por su gestión aplastapobres y vendepatrias es aplastamiento encefálico masivo y expropiación.

Alcamonstruo y Maclefas pueden, cuando quieran, pasar a hablar con mi abogado. :popcorn: :popcorn:
2 K 29
MoussaZy #3 MoussaZy
El incendio no lo apaga porque no quiere.
1 K 24
Nobby #1 Nobby
Es un plan perfecto ¡Sin fisuras! :shit:
1 K 20
Trifasico #7 Trifasico *
#1 "la zona atlántica el riesgo bajó de forma evidente“. Solo cuatro días después de pronunciar esas palabras, la costa atlántica del sur gallego se encuentra cercada por las llamas."

En el sector privado, ese que tanto adora el PP, esto es despido automatico.
2 K 31
Asimismov #8 Asimismov
#7 En el sector privado, ese que tanto adora el PP, esto es despido automatico.
Y además con denuncia a la fiscalía por las responsabilidades que pudiera tener esa empresa en las decisiones de su empleado.
2 K 31
#14 Suleiman
No afecta, ayuda a la extinción.... A la mierda!
0 K 13
pitercio #11 pitercio
¡Qué barbaridad! Hasta cuando intenta adelantarse va con retraso.
0 K 11
ctrl_alt_del #5 ctrl_alt_del
POr favor, dejemos de dar bombo a analfabetos funcionales.
0 K 9
Abcdefghijklm #9 Abcdefghijklm *
La noticia es de 2017,... No seáis malos
0 K 7
#10 Kuruñes3.0
Bueno chicos, yo voy a entrar en modo fanático con retraso y votar a Perro (por primera vez en mi vida) y me da igual si de aquí a entonces salen más corrupción, viola un armadillo o proscribe la tortilla con cebolla.
Es que solo pensar en este imbécil gobernando me dan escalofríos.
Y no ya por lo tonto.
No ya por lo narco.
No ya por lo cabrón.
Pero es que además de todo el cabrón es gafe.
0 K 7
Stieg #12 Stieg
Lo increíble es que, según las encuestas, este impresentable nos va a dirigir durante mínimo 4 años. Que Dios nos pille confesados, que diría mi abuelo.
0 K 7

menéame