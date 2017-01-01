Feijóo aseguró que el despido de 436 brigadistas hace quince días no afecta a la lucha contra el fuego [HEMEROTECA]  

“El riesgo es máximo en este momento (señaló Feijóo hace cuatro días) y cada día que pasa sin lluvia es peor que el día anterior”, respondió el titular del Gobierno gallego. Ante la insistencia de los periodistas, Feijóo rechazó el adjetivo “desmantelamiento” para calificar los despidos en el sector y aseguró: En la zona atlántica el riesgo bajó de forma evidente“. Solo cuatro días después de pronunciar esas palabras, la costa atlántica del sur gallego se encuentra cercada por las llamas.