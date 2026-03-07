Liberada la española Ángela Expósito, directora de una fundación de animales, presa política del chavismo durante siete años

Expósito fue condenada sin pruebas a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Ángela Expósito, presa política del chavismo durante siete años y medio, ha recuperado este viernes la libertad gracias a la Ley de Amnistía pero con medidas cautelares, que le impiden contar su historia. La hispanovenezolana, que permanecía en la siniestra prisión caraqueña del Helicoide, fue encarcelada de forma injusta tras ser acusada de participar en el supuesto atentado de los drones contra Nicolás Maduro.