¿Qué es la Ley de Nietos y por qué podría duplicar la población asturiana?

La conocida como Ley de Nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática, ha abierto una oportunidad histórica para miles de descendientes de españoles en todo el mundo. Esta norma, impulsada con el objetivo de reparar las consecuencias del exilio y las pérdidas de nacionalidad vinculadas a la dictadura y al contexto político del siglo XX, permite a hijos y nietos de españoles optar a la nacionalidad española, incluso cuando las generaciones intermedias hubiesen perdido ese vínculo.