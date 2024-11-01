¿Qué es la Ley MATCH y qué significa para ASML?

La propuesta de Ley MATCH, abreviatura de Alineación Multilateral de Controles Tecnológicos sobre Hardware, es una iniciativa legislativa estadounidense destinada a endurecer y coordinar los controles de exportación sobre equipos críticos de fabricación de semiconductores, dirigida particularmente a tecnologías clave de "punto de estrangulamiento" utilizadas en la producción avanzada de chips, según una nota de BofA Securities.
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También incluye un mecanismo de respaldo que podría extender la jurisdicción estadounidense a equipos fabricados en el extranjero si los países aliados no se alinean, ampliando efectivamente el alcance de las restricciones de exportación a nivel mundial a través de disposiciones similares a la Regla de Producto Directo Extranjero, señaló BofA.
EEUU, siguiendo los principios del libre comercio:
Según el análisis de escenarios de BofA, una prohibición total de herramientas de litografía de inmersión y servicios relacionados a China podría reducir los ingresos de ASML en aproximadamente un 14-15% y recortar el EBIT en un 16-17% sobre una base bruta.