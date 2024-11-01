¿Qué es la Ley MATCH y qué significa para ASML?

La propuesta de Ley MATCH, abreviatura de Alineación Multilateral de Controles Tecnológicos sobre Hardware, es una iniciativa legislativa estadounidense destinada a endurecer y coordinar los controles de exportación sobre equipos críticos de fabricación de semiconductores, dirigida particularmente a tecnologías clave de "punto de estrangulamiento" utilizadas en la producción avanzada de chips, según una nota de BofA Securities.