La ley de lobbies, a examen: esto es lo que defiende cada partido

El análisis de las 115 enmiendas presentadas revela una tensión clave: un consenso ilusionante entre algunos partidos para crear un supervisor independiente choca con propuestas que buscan debilitar la norma. De cómo se resuelva depende que logremos una herramienta útil contra la opacidad o una ley testimonial.

#1 unocualquierax
Pero se van a atrever a legalizar la corrupción ?
Porque los lobbys no son otra cosa.
Kowagunga #2 Kowagunga
#1 los lobbies ya son legales y existen con la actual normativa y con la próxima ley, sea cual sea su texto final. Lo que se intenta es registrar su labor para evitar conflictos de intereses y corrupción.

Dos ejemplos de lobbies:
- un lobby poderoso (sector farmacéutico, petrolífero, el que sea) se reúne con un partido. No quedan registros de esa reunión. El texto de la ley o enmienda contiene la propuesta de ese lobby pero el partido la presenta como propia sin reconocer la influencia ni las…   » ver todo el comentario
