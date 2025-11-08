edición general
Leticia Martín, psicóloga, sobre la actitud de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: “Cuando alguien ha vivido etapas de baja validación, el éxito puede sentirse ambivalente”

“Cuando alguien ha vivido etapas de baja validación, el éxito puede sentirse ambivalente: repara heridas antiguas, pero también las reabre”, afirma

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
traducción al lenguaje llano: Juan es un reventao y nos queda Juan pa' rato: “el éxito bien digerido no cambia la esencia de una persona, sino que la amplía”
#2 Marisadoro
Empleado del año del grupo Planeta DeAgostini.
