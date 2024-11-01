'Les sucettes': la mayor canallada de la historia del pop francés

Serge Gainsbourg escribió una letra para una Frances Gall de 18 años con dobles sentidos sobre hacer una felación sin que ella lo supiera. Se rió toda la vida de la broma. En televisión, la puesta en escena ya jugaba con el doble sentido. Aparecían formas fálicas, las figurante se metían caramelos en la boca con miradas a cámara poco inocentes. Todo fue idea del realizador Jean-Christophe Averty, que logró un gran escándalo, a nadie se le escapó el doble sentido de las imágenes, y la canción, por supuesto, fue un éxito de ventas. Pero claro, lo