edición general
9 meneos
55 clics
Les Luthiers - La Gallina Dijo Eureka

Les Luthiers - La Gallina Dijo Eureka

En el día de hoy, Acher se unió a Mundstock y Rabinovich en la otra vida. Y qué mejor manera de recordarlo, que con este sketch de Muchas Gracias de Nada, de 1980.

| etiquetas: les luthiers , ernesto acher , humor
7 2 0 K 85 ocio
1 comentarios
7 2 0 K 85 ocio
Chinchorro #1 Chinchorro
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka!
Se la canto a mis peques y les encanta :-D
1 K 14

menéame