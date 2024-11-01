León el Matemático y los asombrosos ingenios mecánicos que construyó para el emperador bizantino Teófilo

León, nacido en Tesalia alrededor del año 790, era de ascendencia armenia y primo del poderoso Patriarca de Constantinopla, Juan el Gramático. Desde joven, su sed de conocimiento lo llevó más allá de las limitadas opciones educativas de la capital. Viajó a los monasterios de Andros, donde un anciano monje le inició en los misterios de las matemáticas a partir de manuscritos raros y olvidados. De vuelta en Constantinopla, León enseñaba en la oscuridad, un erudito anónimo cuya fama, sin embargo, comenzó a trascender fronteras.