León el Matemático y los asombrosos ingenios mecánicos que construyó para el emperador bizantino Teófilo

León, nacido en Tesalia alrededor del año 790, era de ascendencia armenia y primo del poderoso Patriarca de Constantinopla, Juan el Gramático. Desde joven, su sed de conocimiento lo llevó más allá de las limitadas opciones educativas de la capital. Viajó a los monasterios de Andros, donde un anciano monje le inició en los misterios de las matemáticas a partir de manuscritos raros y olvidados. De vuelta en Constantinopla, León enseñaba en la oscuridad, un erudito anónimo cuya fama, sin embargo, comenzó a trascender fronteras.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
#0 Da gusto ver algo que no está relacionado con la puta política.
