La lellenda de la Cerda

Hace doce años, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, Charnego Translations, un grupo de chavales de andar por casa, se decidieron a hacer ésta versión de coña de «The Legeng of Zelda: A Link’s awakening». El juego en sí, es totalmente clavado al original, así que me voy a ahorrar de contaros de que va el juego, porque si no, igual reviento algún análisis. La única diferencia, es que este hack está hecho en idioma «charnego»

Torrezzno #1 Torrezzno
Venga ¿quien jugó a esta maravilla?
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 aqui uno junto a mi hermano, era un despelote.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
Hace doce años, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme

Hacía 12 años cuando se publicó este artículo hace 14 años. Nos hacemos viejos.
