LEGO suspende su servicio Pick a Brick en Norteamérica por el impacto de los aranceles

Lo que parecía una afición ajena a los vaivenes de la geopolítica se ha convertido en otra víctima de la guerra comercial. LEGO ha suspendido en Estados Unidos y Canadá su servicio Pick a Brick, la herramienta que permitía a los usuarios comprar piezas sueltas para construir o completar sets personalizados. La causa: los cambios en las normas de importación aprobados por la administración Trump, que eliminan la llamada exención “de minimis” a partir del 29 de agosto de 2025.