Legisladores republicanos insisten en sacar papeles de Epstein pese a Trump

El trumpista James Comer intenta controlar los documentos pero ello incrementa las sospechas

