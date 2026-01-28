Legislador estadounidense afirma que Nvidia ayudó a DeepSeek a perfeccionar modelos de IA usados luego por el ejército chino [ENG]

Nvidia habría ayudado a la empresa china DeepSeek a mejorar modelos de inteligencia artificial que luego fueron utilizados por el ejército chino, según una carta citada por Reuters. DeepSeek sorprendió a los mercados con modelos de IA comparables a los de EE. UU., pero desarrollados con menor capacidad de cómputo, lo que generó preocupación en Washington sobre el avance de China en IA pese a las restricciones en la venta de chips avanzados.