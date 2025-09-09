·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10487
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
6935
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5879
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4705
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
4185
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
más votadas
455
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
435
La Vuelta 2025 en Pontevedra: se cancela la llegada a Mos por altercados en la meta
388
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
382
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
347
Irán condena el bombardeo de Israel contra Qatar y habla de "acto criminal extremadamente peligroso"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
14
clics
'La Legión de Superhéroes', el supergrupo que se adelantó a la Liga de la Justicia o Los 4 fantásticos
Creado por el escritor Otto Binder y el artista Al Plastino, La Legión de SuperHéroes es un equipo ficticio de superhéroes de DC Comics que viven sus aventuras en los siglos XXX y XXXI. Debutaron en Adventure Comics
#247
(abril de 1958).
|
etiquetas
:
cómics
,
reseña
,
legión de superhéroes
,
supergrupo
2
0
0
K
28
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
28
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DonaldBlake
Lástima de continuidad de mierda que tienen. No he visto grupo más maltratado que este.
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente