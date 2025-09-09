edición general
'La Legión de Superhéroes', el supergrupo que se adelantó a la Liga de la Justicia o Los 4 fantásticos

Creado por el escritor Otto Binder y el artista Al Plastino, La Legión de SuperHéroes es un equipo ficticio de superhéroes de DC Comics que viven sus aventuras en los siglos XXX y XXXI. Debutaron en Adventure Comics #247 (abril de 1958).

cómics , reseña , legión de superhéroes , supergrupo
#1 DonaldBlake
Lástima de continuidad de mierda que tienen. No he visto grupo más maltratado que este.
