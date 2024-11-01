La legendaria compositora Yoko Kanno dará 3 conciertos en Barcelona este diciembre

Yoko Kanno, responsable de bandas sonoras de anime inolvidables como Cowboy Bebop, Macross Plus, The Vision of Escaflowne, Wolf’s Rain, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex o Kids on the Slope, dará tres conciertos en Manga Barcelona: el viernes con COWBOY BEBOP LIVE! de hora y media, el sábado con un concierto a piano y el lunes con un último show que mezcla dance y jazz. Le acompañarán SEATBELTS y la voz original de Mai Yamane.
