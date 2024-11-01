Leclercia adecarboxylata, el maestro del mimetismo  

Leclercia adecarboxylata es un importante patógeno ambiental acuático oportunista que presenta retos para su diagnóstico ya que es un camaleón bioquímico comúnmente malidentificado como Escherichia coli o Shigella sp por los sistemas automatizados de laboratorio (ej MALDI-TOF). Es importante diagnosticarlo puesto que puede producir infecciones importantes en inmunodeprimidos debiendo recurrir en ocasiones incluso a la secuenciación del gen 16S. Esta es una serie de 5 capítulos sobre Leclercia adecarboxylata.