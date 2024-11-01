Lecciones de la Francia Insumisa para las izquierdas europeas

Exsecretarios generales del Partido Comunista Francés, como Fabien Roussel, o desertores, como François Ruffin, son solo algunos ejemplos de esta quinta columna que ha sido adecuadamente recibida en los platós mediáticos franceses. La eurodiputada palestina de la Francia Insumisa, Rima Hassan, ya respondió como corresponde a las tentativas de Ruffin de copiar el socialchovinismo de Le Pen: “On se fout de savoir ce que pensé Ruffin” (“Nos importa un comino saber lo que piensa Ruffin”) y es que como afirmó en el primer mitin del Nuevo Frente...