Lecciones de la Francia Insumisa para las izquierdas europeas

Exsecretarios generales del Partido Comunista Francés, como Fabien Roussel, o desertores, como François Ruffin, son solo algunos ejemplos de esta quinta columna que ha sido adecuadamente recibida en los platós mediáticos franceses. La eurodiputada palestina de la Francia Insumisa, Rima Hassan, ya respondió como corresponde a las tentativas de Ruffin de copiar el socialchovinismo de Le Pen: “On se fout de savoir ce que pensé Ruffin” (“Nos importa un comino saber lo que piensa Ruffin”) y es que como afirmó en el primer mitin del Nuevo Frente...

Pertinax #2 Pertinax *
En España es impensable que Irene comparta mesa con Yolanda, o con tantos otros, en eventos como este. Deberían comenzar ellos a aprender lecciones.
Harkon #1 Harkon
... Popular: "L'union ne peut pas tenir avec le poison distillé de la trahison" (“La unión no se puede llevar a cabo con el veneno destilado de la traición”).
Torrezzno #3 Torrezzno
Los políticos son en su mayoría seres psicopáticos. No se aguantan entre ellos como para aguantar al lumpen
