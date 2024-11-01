Lecciones económicas de la Crisis del Petróleo de 1973

Un aspecto clave de lo que se ha detallado previamente es que estos problemas no son resolubles con políticas de estabilización, es decir, los que resuelven la inflación generan paro y viceversa. En economía a esto se le llama una situación de trade-off. Cuando escoges un objetivo te alejas del otro. Una estrategia podría ser disminuir la base monetaria e incrementar los tipos de interés, disminuir el gasto, incrementar los impuestos y revaluar la moneda...