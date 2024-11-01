edición general
Lecciones económicas de la Crisis del Petróleo de 1973

Un aspecto clave de lo que se ha detallado previamente es que estos problemas no son resolubles con políticas de estabilización, es decir, los que resuelven la inflación generan paro y viceversa. En economía a esto se le llama una situación de trade-off. Cuando escoges un objetivo te alejas del otro. Una estrategia podría ser disminuir la base monetaria e incrementar los tipos de interés, disminuir el gasto, incrementar los impuestos y revaluar la moneda...

... Esta situación dejaría la economía bajo mínimos y resolvería el problema de la inflación, pero destruiría todo el sistema productivo incapaz de seguir ese ritmo. Si, por su parte, incrementamos el gasto público porque no queremos que se incremente el paro, estoy generando inflación. A corto plazo no soy capaz de salir de esa situación de trade-off. En este sentido solo cabe articular una estrategia a largo plazo para ser menos dependientes del petróleo...
