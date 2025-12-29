Lebensraum: de Hitler a Trump, fuentes y genealogía de un concepto

Para justificar el nombramiento de un enviado especial estadounidense para Groenlandia —el gobernador republicano de Luisiana Jeff Landry—, Donald Trump se limitó a afirmar, sin explicarlo realmente, que, en su opinión, la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos era indispensable. Comprometido desde su regreso a la Casa Blanca con una reafirmación agresiva de la doctrina Monroe, el presidente estadounidense da a entender así que la seguridad de Estados Unidos dependería de la anexión de Groenlandia