edición general
2 meneos
6 clics

Lebensraum: de Hitler a Trump, fuentes y genealogía de un concepto

Para justificar el nombramiento de un enviado especial estadounidense para Groenlandia —el gobernador republicano de Luisiana Jeff Landry—, Donald Trump se limitó a afirmar, sin explicarlo realmente, que, en su opinión, la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos era indispensable. Comprometido desde su regreso a la Casa Blanca con una reafirmación agresiva de la doctrina Monroe, el presidente estadounidense da a entender así que la seguridad de Estados Unidos dependería de la anexión de Groenlandia

| etiquetas: lebensraum , hitler , trump
1 1 0 K 19 politica
2 comentarios
1 1 0 K 19 politica
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Pero, ojo, los enemigos que nos van a invadir son los rusos.
0 K 16
azathothruna #2 azathothruna
Se olvidan de los Zionistas y Hitleryahu
0 K 13

menéame