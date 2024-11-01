edición general
Leapmotor confirma que fabricará cuatro modelos de coches eléctricos en la planta de Stellantis en Zaragoza

Leapmotor confirma que fabricará cuatro modelos de coches eléctricos en la planta de Stellantis en Zaragoza

El futuro de la planta de Aragón se refuerza con la llegada de la marca china especializada en movilidad eléctrica.

7 comentarios
#4 apedales
El futuro del automóvil en España está en las marcas chinas. Pedro Sanchez se ha dado cuenta, es el presidente europeo que mas ha visitado China y apuesta por el coche eléctrico. Mientras que el resto de politicos europeos apoyan a Donald trump y se enrocan en el coche de combsutión.
2 K 19
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 un visionario el perro. Una pena que vaya a terminar en la cárcel junto a Begoño y su hermano feo.
1 K 7
Ransa #2 Ransa
Encima es una marca que yo creo que está haciendo buenos coches , o por lo menos coches que yo creo que se van a vender
0 K 10
#3 Luiskelele
#2 estos y los de omoda son los más guapos para mi gusto. A ver si puedo trincar uno a no mucho tardar.
0 K 11
#1 Barriales
Me alegro por los Maños.
En breve solo fabricaran coches chinos.
0 K 8
flyingclown #6 flyingclown
#1 En breve solo fabricaran coches los robots chinos.
0 K 10
#7 Barriales
#6 en unos pocos años.
Veremos si tambien compran coches.
0 K 8

