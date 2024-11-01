·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16046
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10349
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6687
clics
Que agradable sujeto
6194
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
4051
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
559
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
493
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
454
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
489
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
341
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
23
clics
Leapmotor confirma que fabricará cuatro modelos de coches eléctricos en la planta de Stellantis en Zaragoza
El futuro de la planta de Aragón se refuerza con la llegada de la marca china especializada en movilidad eléctrica.
|
etiquetas
:
leapmotor
,
coches chinos
,
coche eléctrico
13
3
0
K
163
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
163
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
apedales
El futuro del automóvil en España está en las marcas chinas. Pedro Sanchez se ha dado cuenta, es el presidente europeo que mas ha visitado China y apuesta por el coche eléctrico. Mientras que el resto de politicos europeos apoyan a Donald trump y se enrocan en el coche de combsutión.
2
K
19
#5
Macnulti_reencarnado
#4
un visionario el perro. Una pena que vaya a terminar en la cárcel junto a Begoño y su hermano feo.
1
K
7
#2
Ransa
Encima es una marca que yo creo que está haciendo buenos coches , o por lo menos coches que yo creo que se van a vender
0
K
10
#3
Luiskelele
#2
estos y los de omoda son los más guapos para mi gusto. A ver si puedo trincar uno a no mucho tardar.
0
K
11
#1
Barriales
Me alegro por los Maños.
En breve solo fabricaran coches chinos.
0
K
8
#6
flyingclown
#1
En breve solo fabricaran coches los robots chinos.
0
K
10
#7
Barriales
#6
en unos pocos años.
Veremos si tambien compran coches.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En breve solo fabricaran coches chinos.
Veremos si tambien compran coches.