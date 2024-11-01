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Lazare, un spaniel de más de 30 años, a punto de batir el récord Guinness al perro más viejo del mundo

La esperanza de vida de los perros de su especie es de media 12 años aunque hay quienes llegan a los 15.

| etiquetas: perro , viejo , record
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1 comentarios
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#1 hecho
Mi golden va por 15, su media está en 12 y ya me siento afortunado.
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menéame