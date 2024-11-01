Lawrence O'Donnell: «Cuando se trata de Pete Hegseth, no hace falta escoger entre si miente o si es incompetente. Pete Hegseth es capaz de ambas cosas» [ENG]  

Lawrence O’Donnell describe lo que George Will llamó el “submundo moral” de la Administración Trump mientras Pete Hegseth se distancia del segundo ataque que mató a supervivientes en un supuesto ataque a una lancha de narcotraficantes, y Donald Trump “hace lo que siempre hace cuando está en problemas”: finge que no sabe nada al respecto.
“Eso de beber menos alcohol no me está funcionando.” // “Una cerveza lleva a muchas, lo que lleva a la automedicación, que lleva a ‘Me lo he ganado’. Es decir, ‘No me digas que no puedo’.” // “No confío en alguien que no disfruta de unas copas y no suelta una palabrota en el momento justo.” // “Esta es la mayor hazaña de mi vida, y no tendré ni una gota de alcohol en los labios mientras la esté haciendo.” // “Miraba a mi alrededor a las 10 y pensaba: ‘¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tal si me tomo unas cervezas?" // “¿El whisky cuenta como cerveza?”
Mientras tanto un Trump luchando por no dormirse (con cabezaditas por medio) pensando qué subnormal tiene a su lado, que ya es el colmo del patetismo por cierto.
Aquí vídeo dónde el mismo Hegseth explica que sabía todo lo que estaba ocurriendo durante ese mismo ataque el 3 de septiembre.
