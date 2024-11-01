edición general
9 meneos
23 clics
Lawrence O'Donnell: «Cuando se trata de Pete Hegseth, no hace falta escoger entre si miente o si es incompetente. Pete Hegseth es capaz de ambas cosas» [ENG]

Lawrence O'Donnell: «Cuando se trata de Pete Hegseth, no hace falta escoger entre si miente o si es incompetente. Pete Hegseth es capaz de ambas cosas» [ENG]  

Lawrence O’Donnell describe lo que George Will llamó el “submundo moral” de la Administración Trump mientras Pete Hegseth se distancia del segundo ataque que mató a supervivientes en un supuesto ataque a una lancha de narcotraficantes, y Donald Trump “hace lo que siempre hace cuando está en problemas”: finge que no sabe nada al respecto.

| etiquetas: pete , hegseth , trump , inmoral , incompetente , mentiroso
7 2 0 K 122 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 122 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Quien dijo… Pete Hegseth o Homer Simpson?

“Eso de beber menos alcohol no me está funcionando.” // “Una cerveza lleva a muchas, lo que lleva a la automedicación, que lleva a ‘Me lo he ganado’. Es decir, ‘No me digas que no puedo’.” // “No confío en alguien que no disfruta de unas copas y no suelta una palabrota en el momento justo.” // “Esta es la mayor hazaña de mi vida, y no tendré ni una gota de alcohol en los labios mientras la esté haciendo.” // “Miraba a mi alrededor a las 10 y pensaba: ‘¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué tal si me tomo unas cervezas?" // “¿El whisky cuenta como cerveza?”

www.meneame.net/story/quien-dijo-homer-simpson-pete-hegseth-ninguno-es
2 K 53
#2 Grahml
#1 Las excusas de Pete Hegseth explicando que él no sabía nada del segundo bombazo son patéticas hasta la extenuación.

Mientras tanto un Trump luchando por no dormirse (con cabezaditas por medio) pensando qué subnormal tiene a su lado, que ya es el colmo del patetismo por cierto.

Aquí vídeo dónde el mismo Hegseth explica que sabía todo lo que estaba ocurriendo durante ese mismo ataque el 3 de septiembre.

x.com/RonFilipkowski/status/1995684518733496701
1 K 33
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 A lo mejor no se acuerda porque estaba borracho cuando lo ordenó.
0 K 13

menéame