Lawfare contra el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis

Lo acusan de apología de las drogas por relatar una experiencia de juventud en un pódcast en el que, justamente, advertía contra el consumo y sus consecuencias. El político denuncia descrédito por sus postura contra el genocidio en Gaza.

skaworld #3 skaworld
Yanis Varoufakis se tomó una vez una pastilla, no le gustó la experiencia-> Denuncia por apologia de las drogas

Y mientras...

www.larazon.es/tecnologia/elon-musk-consumo-droga-ketamina-tomas-demas
Andreham #1 Andreham
A los que promovieron la idea se les ocurrió una noche loca mientras se hacían unas rayitas.
aupaatu #2 aupaatu *
Cuando te conviertes en un referente de la izquierda con argumentos incuestionables para denunciar los excesos de la derecha,aparecen sus conceptos de libertad de expresión respaldados por su poderío mediático para desacreditarlo.
Pero el problema de la izquierda es la falta de unión de partidos que la conforman, no el poderío económico y mediático de la derecha que vende el humo de la libertad y democracia.
Febrero2034 #4 Febrero2034
V of Varoufakis
youtu.be/Afl9WFGJE0M?si=OZz5CSgs3yFq8xNb

La mejor canción de la crisis que se hizo
