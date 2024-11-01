Law for Palestine publica una base de datos con más de 500 casos de incitación israelí al genocidio (actualizada continuamente) [ENG]

Desde el inicio de nuestras investigaciones el 7 de octubre, Law for Palestine ha recopilado meticulosamente un conjunto de pruebas contundentes que exponen las incitaciones a la violencia e intenciones genocidas de funcionarios y figuras públicas israelíes contra la población palestina. Nuestra documentación abarca más de 500 incitaciones a la violencia y genocidas, que aparecen en publicaciones en redes sociales, entrevistas de tv y declaraciones oficiales de políticos, militares, periodistas y otras personalidades influyentes israelíes.