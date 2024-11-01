edición general
Law for Palestine publica una base de datos con más de 500 casos de incitación israelí al genocidio (actualizada continuamente) [ENG]

Desde el inicio de nuestras investigaciones el 7 de octubre, Law for Palestine ha recopilado meticulosamente un conjunto de pruebas contundentes que exponen las incitaciones a la violencia e intenciones genocidas de funcionarios y figuras públicas israelíes contra la población palestina. Nuestra documentación abarca más de 500 incitaciones a la violencia y genocidas, que aparecen en publicaciones en redes sociales, entrevistas de tv y declaraciones oficiales de políticos, militares, periodistas y otras personalidades influyentes israelíes.

Enlace al pdf completo hasta el 27 de febrero de 2024, coincidiendo con la presentación por parte de Israel de su informe ante la Corte Internacional de Justicia:
law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/02/Database-of-Israeli-Incit
Enlace al pdf de la segunda parte de la nueva base de datos desde la orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero de 2024, que ordena a Israel detener los actos genocidas y la incitación.
law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/02/Final-Jan.-26-Statements-
