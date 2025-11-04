edición general
Laurent Mauvignier se impone a Emmanuel Carrère y gana el premio Goncourt con 'La maison vide'

La novela ganadora reconstruye, a través de las pertenencias de varias generaciones, la historia de la familia del autor.

| etiquetas: laurent mauvignier , emmanuel carrère , premio goncourt , libros
