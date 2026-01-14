Laura García-Lorca: "Por más que se le use y se le banalice, Lorca siempre resiste"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] En las librerías siempre hay espacio para un nuevo libro de Lorca. Cada año se multiplican las ediciones de sus obras gracias a que son de dominio público desde 2017. Así, Altamarea publicó hace unas semanas Mi alma no cabe en sí misma, una selección de prosas tempranas en la que Lorca nos conduce a su infancia y al despertar de sus emociones: "Cuando se entierra en el corazón el primer amor los fantasmas del odio cubren el alma y la vida se ve a través de su verdadero cristal", leemos en un libro...