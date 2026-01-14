edición general
Laura García-Lorca: "Por más que se le use y se le banalice, Lorca siempre resiste"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] En las librerías siempre hay espacio para un nuevo libro de Lorca. Cada año se multiplican las ediciones de sus obras gracias a que son de dominio público desde 2017. Así, Altamarea publicó hace unas semanas Mi alma no cabe en sí misma, una selección de prosas tempranas en la que Lorca nos conduce a su infancia y al despertar de sus emociones: "Cuando se entierra en el corazón el primer amor los fantasmas del odio cubren el alma y la vida se ve a través de su verdadero cristal", leemos en un libro...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... lleno de descubrimientos. No faltan tampoco los hallazgos en Poemas en prosa (Cuatrolunas). Escritos tras la publicación de Romancero gitano y antes de la de Poeta en Nueva York, durante 1927 y 1928, estos poemas se disfrazan de aforismos y de relatos surrealistas ("Amantes asesinados por una perdiz"). Otra novedad muy recomendable es Impresiones y paisajes (Casimiro Parker), el libro de viajes de 1918 escrito por Lorca, en el que el poeta da cuenta de los viajes que realizó

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¡Ni los terremotos pueden con Lorca! ;)
