5
meneos
62
clics
Laura Daporta, funcionaria: “con el cuento de que somos intocables, te encuentras gente que trabaja la mitad que tú y aun así cobra lo mismo”
Asegura que si no fueran “tan intocables”, “el país no nos tendría tanta manía y cierta gente se pondría más las pilas.
|
etiquetas
:
laura
,
daporta
,
funcionaria
,
intocables
,
trabaja
,
mitad
4
1
5
K
15
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Khanbaliq
Lo mejor es que deje de ser funcionaria y se haga empresaria emprendedora superguay que es lo que le mola.
Pero, por lo que sea, no lo hará y criticará a los otros funcionarios porque, obviamente, ella es de las que curra muchísimo y es la mejor.
4
K
38
#13
pedrobotero
#3
bueno, a ver si ahora vamos a descubrir que hay funcionarios que no pegan palo al agua, eh! Que ojo, desconozco si esta mujer es una buena trabajadora o no pero...
0
K
10
#5
rekus
No te quejes, en la empresa privada hay quién hace la mitad y cobra el triple.
3
K
31
#2
ipanies
No son intocables por sistema, lo son por dejadez e incompetencia de sus superiores.
3
K
29
#1
doppel
*
si te sientes identificado pulsa manita abajo
2
K
27
#8
meroespectador
La gente mitifica a la empresa privada pero yo he visto cosas bastante, bastante peores y por lo que he podido tratar con la administración pública en proyectos, la gente trabaja bastante bien por lo general 8 sobre 10, si a esto le sumo mi experiencia como usuario de la administración pública mi precepción baja a 6 sobre 10, es cierto, para mi de media la administración es un 7 sobre 10. La privada es un 6 sobre 10 con casos de 9 pero también con casos de 3.
2
K
26
#12
NO86
*
#8
Tal cuál. En todas partes cuecen habas.
Pero en un equipo de funcionarios, si todos trabajan poco la cosa no dura por el descontento social, y si algunos trabajan mucho y otros poco la cosa tampoco dura porque los que se hartan de trabajar por dos se quejan hasta que les hacen caso o se van a otra unidad y al final volvemos al primer caso.
En cambio en la empresa puede haber muchos cargos que se tocan los cojones, abusan de los méritos de sus subordinados y no afrontan nunca consecuencias por su negligencia porque las culpas se echan para abajo. Lo que les mantiene ahí es el enchufismo y la desigualdad social.
0
K
7
#4
Robus
Igual es porque tu tardas el doble que él en hacer el mismo trabajo... ¿lo has pensado?
0
K
12
#6
cosmonauta
Lo cual no es verdad porque hay complementos y pequeños ascensos que los mantas nunca pillan y después de 30 años aún siguen en el mostrador.
0
K
12
#10
SMaSeR
*
Pues como en todas partes Laura. En la empresa privada los llamamos "palmeros". No me meto en que uno lo pagamos todos y el otro es privado..., me meto en la sensación como trabajador que te provoca tener compañeros vagos, inútiles y bendecidos por el enchufe.
0
K
8
#7
Borgiano
Cuando ya pensaba que lo había visto todo aparecen funcivagos llorando porque trabajan mucho
0
K
7
#11
rafeame
Gente que se cree en el lado correcto de la motosierra
0
K
7
#9
End
No es verdad que seamos intocables. La diferencia es que a un funcionario no se le puede echar por capricho del jefe (político de turno). Es decir, no habría despido improcedente, pero despido disciplinario sí está contemplado.
Otra cosa es que no se aplique y debería aplicarse. Y, la verdad, es que quema que haya gente que se toca los huevos, retuerce el sistema en favor de no hacer nada y dan mala fama a todos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
