edición general
2 meneos
32 clics

Por qué es una lástima nacer como un tardígrado  

Un video sobre el tardígrado, también llamado oso de agua. Espero que lo disfruten y aprendan cosas nuevas.

| etiquetas: tardígrados , invertebrados , protóstomos , segmentados , microscópicos
1 1 0 K 23 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 23 ciencia

menéame