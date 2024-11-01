Laser Airlines y Plus Ultra lanzan ruta alternativa con escala en Cartagena para conectar Venezuela y España

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció este viernes el inicio de una ruta alternativa que conectará Venezuela y España a partir del próximo miércoles 10 de diciembre, en respuesta a la reciente oleada de suspensiones de vuelos internacionales. Esta nueva conexión se realizará con una escala obligatoria en Cartagena de Indias, Colombia, a través de una alianza interlineal con la aerolínea española Plus Ultra. La medida surge ante la «imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos» entre Venezuela y Madrid....