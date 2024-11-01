edición general
7 meneos
34 clics
Las llaves de la memoria

Las llaves de la memoria  

Fragmento del documental sobre la memoria, la identidad y las raíces andalusíes. www.almutafilm.com/es/las-llaves-de-la-memoria/

| etiquetas: memoria , identidad , raíces , andalucía , las llaves de la memoria , documental
5 2 0 K 74 cultura
2 comentarios
5 2 0 K 74 cultura
#1 AlexGuevara
Magistral!
3 K 43
#2 Nadasdy
Quién es éste erudito que habla con tanto sentimiento y conocimiento? Me han emocionado sus palabras. Como dice #1. Magistral.
0 K 7

menéame