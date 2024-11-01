·
7
meneos
34
clics
Las llaves de la memoria
Fragmento del documental sobre la memoria, la identidad y las raíces andalusíes.
www.almutafilm.com/es/las-llaves-de-la-memoria/
memoria
identidad
raíces
andalucía
las llaves de la memoria
documental
cultura
2 comentarios
cultura
#1
AlexGuevara
Magistral!
#2
Nadasdy
Quién es éste erudito que habla con tanto sentimiento y conocimiento? Me han emocionado sus palabras. Como dice
#1
. Magistral.
