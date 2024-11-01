Larson y sus compañeros de partido demócrata presentan artículos de *impeachment* contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (ENG)

La presentación hoy de artículos de impeachment contra el secretario Hegseth se produce después de que Larson registrara 13 artículos contra el presidente Donald Trump, mientras su guerra ilegal en Irán amenaza la vida, la seguridad y la protección del pueblo estadounidense. En diciembre, Larson pidió la dimisión de Pete Hegseth tras informarse de que dio una orden ilegal que provocó un segundo ataque para matar a los supervivientes de un primer ataque contra una embarcación en el mar Caribe.