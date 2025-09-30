·
El largo viaje de Alemania a Venezuela de una piedra ancestral expoliada
El largo viaje de Alemania a Venezuela de una piedra ancestral expoliada y dañada para siempre
actualidad
4 comentarios
#1
skaworld
hummm por pura definicion... no son casi tooooodas las piedras... ancestrales?
0
K
12
#2
lordban
*
#1
Será ancestral por ser venerada por sus ancestros desde tiempos ancestrales, no por ser solo ancestral. Espero te haya quedado claro, sino pregúntale a tus ancestros
1
K
18
#3
skaworld
#2
Entonces no seria la ancestral roca, venerada ancestralmente, siendo la ancestralidad unicamente relevante como modificador de la veneracion estudiada por la ancestrología?
0
K
12
#4
eqas
y cómo la robaron? con nocturnidad? porque no es algo que el aleman se metiera en una mochila. Por qué en su momento no lo impidieron? Me faltan datos (y he leído la noticia).
0
K
11
