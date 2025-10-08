Laporta oculta a los socios unas pérdidas reales de 169 millones

Por imposición del nuevo auditor, Crowe, Laporta no ha tenido más remedio que regularizar de una vez por todas el deterioro de Bridgeburg Invest (Barça Vision o Barça Studios) pendiente del ajuste no aceptado hace un año por la directiva. El impacto final de la regularización es de 169 millones reflejados en la segunda peor cifra de fondos propios negativos de la historia del FC Barcelona en sus 125 años de vida, sólo superada por los 451 millones de la 2020-21 a causa de la pandemia. El auditor ha aceptado cargarlo en las cuentas de la 2023-24