Lanzan una colecta para repatriar a Rumanía al fallecido en el incendio de Tres Cantos

Lanzan una colecta para repatriar a Rumanía al fallecido en el incendio de Tres Cantos

Una vecina de la localidad madrileña de Tres Cantos ha puesto en marcha una colecta a beneficio de la familia de Mircea Spiridon, el hombre que murió en el incendio del pueblo tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo al tratar de salvar a los caballos del centro en el que trabajaba, para costear la repatriación de su cuerpo a Tulcea (Rumanía), su ciudad natal. Mircea fue rescatado en una hípica de Soto de Viñuelas, donde era empleado. “Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamenta

9 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Más allá del amarillismo del tratamiento de la noticia, es un tanto sorprendente que los medios no informen sobre la relación contractual con la empresa hípica, a quien pertenecía, si éste hombre estaba regularizado y en qué condiciones. Sospechoso como poco.
Veelicus #2 Veelicus
#1 de sospechoso nada, si hubiese tenido un buen contrato y en buenas condiciones les hubiera faltado el tiempo para hacerlo publico, asi que piensa mal y acertaras
#5 tyrrelco
#1 No recuerdo en qué noticia sobre el caso parecía afirmar que el negocio era suyo.
cocolisto #6 cocolisto
#5 De eso hablamos,de la oscuridad con el caso.El inmundo hablaba de "colaborador"¿? y los demás no lo aclaran.Diferencia del tratamiento a Echenique, Monedero y tantos otros de los que hemos sabido con pelos y señales hasta el champú que usan los que les rodean.
starwars_attacks #8 starwars_attacks
#1 el dueño de la hípica debería pagarle todo, como agradecimiento a su enorme dedicación.

De todas formas si comparten los datos físicos de la finca y personas de contacto, se agradece.
autonomator #4 autonomator
¿Alguien sabe que centro hípico es? no he logrado averiguarlo.
TenienteDan #3 TenienteDan
Un poco tarde la noticia, ya han recaudado más de 17000 euros. Ahora mismo estarán tramitando la repatriación
el_de_la_silla_de_tijera #7 el_de_la_silla_de_tijera
#3 Una de las cosas que me llama la atención de la colecta es que conforme van alcanzando la cifra objetivo puesta, esta aumenta. Cuando consulte ayer a primera hora la colecta, pedían 7.000. Ahora van por 40.000 (y han subido esa cifra varias veces)
starwars_attacks #9 starwars_attacks
#7 o sea, un timo.
