Lanzan una colecta para repatriar a Rumanía al fallecido en el incendio de Tres Cantos

Una vecina de la localidad madrileña de Tres Cantos ha puesto en marcha una colecta a beneficio de la familia de Mircea Spiridon, el hombre que murió en el incendio del pueblo tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo al tratar de salvar a los caballos del centro en el que trabajaba, para costear la repatriación de su cuerpo a Tulcea (Rumanía), su ciudad natal. Mircea fue rescatado en una hípica de Soto de Viñuelas, donde era empleado. “Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamenta