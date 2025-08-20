Lanzamiento del satélite ruso Bión M2: el espíritu del Vostok sigue vivo

Después de más de una década, Rusia vuelve a lanzar un satélite para investigación biológica en microgravedad. A bordo del Bión M2 viajan animales, plantas y organismos unicelulares para estudiar los efectos de la microgravedad y la radiación sobre los tejidos vivos. El Bion M2 usa una cápsula esférica derivada directamente de las misiones pioneras Vostok de los años 60 (y de los satélites espías Zenit). Si todo sale bien, el Bión M2 estará un mes en el espacio.