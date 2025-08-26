·
9
meneos
9
clics
LaLiga denuncia cánticos contra Pedro Sánchez en dos partidos de Primera
Aficionados del Real Oviedo y del Betis insultaron al presidente del Gobierno, al grito de '¡Pedro Sánchez, hijo de puta!' durante sus partidos del pasado fin de semana
|
etiquetas:
:
insultos
,
pedro sánchez
,
betis
,
oviedo
8 comentarios
#1
Suleiman
La ultraderecha nunca ha salido de los campos de futbol... Si le pusiéramos un micro y se le preguntara el porque lo de hijo de puta, no sabrían que decir, solo repiten lo que les dicen...
1
K
28
#4
Torrezzno
*
#1
la gente paga sus frustraciones con el poder. Llamar ultraderecha al pueblo llano es muy snob, muy de no saben votar u obreros de derechas. La realidad es que son proletarios que pagan más de lo que se pueden permitir por ver un espectáculo.
Estamos en unos tiempos donde todo es política y hay política en todos los sitios. Son los políticos mismos probando su misma medicina. Décadas de crispar y dividir para su propio beneficio tiene estos resultados
0
K
14
#7
Suleiman
*
#4
Conozco mucho pueblo llano,que razona el porque de las cosas. Soltar el mantra de "Pedro sanchez HP" no tiene ni pies ni cabeza. No veras ni de lejos lo mismo con el PP ni con VOX, y mira que hay muchas mas razones y a demas muy recientes.
0
K
13
#8
Kasterot
#4
pueblo es la parte que te gusta a ti?
¿Vascos, catalanes, separatistas, rojeras y demás fauna son pueblo?
0
K
14
#5
traviesvs_maximvs
#1
texto demasiado corto
0
K
10
#3
MoñecoTeDrapo
*
Una cosa es que las aficiones de los equipos de futbol sean nidos de fachas y otra que quieran coartar su libertad de expresión.
Llegará un presidente al que le queramos llamar de todo, si no ha llegado ya.
0
K
11
#2
p3riko
O dios mío!!! Gente insultando al presidente de un país.... Horror, cuando se ha visto eso....
0
K
9
#6
platypu
Y cual es el delito?
0
K
8
