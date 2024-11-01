edición general
LaLiga cede sus derechos de TV de 2027 a 2032 por más de 7.000 millones de dólares

La cadena DAZN y Telefónica, propietaria de la plataforma Movistar Plus+, han renovado sus derechos de transmisión para el campeonato español de fútbol durante cinco temporadas, de 2027 a 2032, por 6.135 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares), anunció el viernes el presidente de LaLiga.

Barney_77 #1 Barney_77
Podrían pagar los despliegues de seguridad que ocasionan sus partidos
#5 Shynea
Ceder, ceder… no lo veo. Llamemosle VENTA
#2 Feliberto
Eso sale a más de 1000 millones al año. Pongo la polla en el fuego a que lo que sacan de los abonados al fútbol no llega ni a 100 millones ¿de donde sale el resto?
#3 k-loc
Pues de mi no recibirán un p..o euro. Al menos, voluntariamente.
#2 Ya te lo digo yo: Papa Estado anda cerca para echar un cable. ¿Que hay beneficios? Somos la caña. ¿Pérdidas? La coyuntura social actual, los usuarios que son unos ladrones, el tiempo no ayuda, bla bla bla. Así es gestor hasta mi gato.
allaquevamos #4 allaquevamos
He buscado los históricos de ventas de cesiones desde el 2010 y es de media unos 1000 millones por temporada, se mantiene entorno a esa cifra. Son cifras más o menos estancadas.
