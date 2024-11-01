LaLiga cede sus derechos de TV de 2027 a 2032 por más de 7.000 millones de dólares

La cadena DAZN y Telefónica, propietaria de la plataforma Movistar Plus+, han renovado sus derechos de transmisión para el campeonato español de fútbol durante cinco temporadas, de 2027 a 2032, por 6.135 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares), anunció el viernes el presidente de LaLiga.