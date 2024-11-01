LaLiga cede sus derechos de TV de 2027 a 2032 por más de 7.000 millones de dólares

La cadena DAZN y Telefónica, propietaria de la plataforma Movistar Plus+, han renovado sus derechos de transmisión para el campeonato español de fútbol durante cinco temporadas, de 2027 a 2032, por 6.135 millones de euros (unos 7.100 millones de dólares), anunció el viernes el presidente de LaLiga.
| etiquetas: la liga , dazn , telefonica , tebas , futbol
#2 Ya te lo digo yo: Papa Estado anda cerca para echar un cable. ¿Que hay beneficios? Somos la caña. ¿Pérdidas? La coyuntura social actual, los usuarios que son unos ladrones, el tiempo no ayuda, bla bla bla. Así es gestor hasta mi gato.