LaLiga bloquea la venta de entradas online al Parque Infantil de Navidad en Bizkaia

Los bloqueos de LaLiga han llegado a otra mas, están que se salen, si este fin de semana habían bloqueado de nuevo la web de MadridSalud, parece que no era suficiente y han bloqueado la venta de entradas online para el Parque Infantil de Navidad (PIN) en Bizkaia. Como todos los fines de semana había montón de webs bloqueadas de empresas, hasta algunas tiendas online, pero claro, eso a LaLiga le da igual, es evidente que no van a indemnizar a ninguna empresa.