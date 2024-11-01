edición general
LaLiga bloquea la venta de entradas online al Parque Infantil de Navidad en Bizkaia

Los bloqueos de LaLiga han llegado a otra mas, están que se salen, si este fin de semana habían bloqueado de nuevo la web de MadridSalud, parece que no era suficiente y han bloqueado la venta de entradas online para el Parque Infantil de Navidad (PIN) en Bizkaia. Como todos los fines de semana había montón de webs bloqueadas de empresas, hasta algunas tiendas online, pero claro, eso a LaLiga le da igual, es evidente que no van a indemnizar a ninguna empresa.

4 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
No pasa nada, el sinvergüenza de Tebas tiene permiso para hacer todo lo que quiera, un juez amigo le avalo
#2 alhambre
Seguiran asi hasta que el gobierno lo solucione a su manera, implantando el canon laliga o algo asi, modo sgae. Por cada conexion de fibra, impuesto de compensacion a laliga y se acabaron los bloqueos.
Suigetsu #3 Suigetsu
A día de hoy hay VOIP que no sufren de los bloqueos porque no las tienen detectadas, y los usuarios que los sufren tiran de VPN e ya. Nadie que quisiera piratear el futbol se ha quedado sin verlo por Tebas. Es un despropósito total.
Virusaco #4 Virusaco
Frikis que van a un parque, según el bueno de Tebas.

Salu3
