Lagarde: “el modelo económico de Europa se basa en un mundo que ha desaparecido”

"En las dos décadas previas a la pandemia, el comercio exterior como proporción del PIB casi se duplicó en la UE, mientras que en EE.UU. apenas se movió. Esta profunda integración trajo beneficios significativos: el número de empleos sustentados por las exportaciones aumentó un 75%, hasta alcanzar casi los 40 millones, y durante muchos años fue una fuente de resiliencia. Pero hoy, esa misma apertura se ha convertido en una vulnerabilidad. Las exportaciones se han vuelto mucho menos fiable, reflejo del cambiante panorama global”
| etiquetas: eu , bce , christine lagarde , modelo económico , comercio exterior
Algo estamos haciendo mal. Teniendo una sociedad bien formada (en teoría) y con todas las necesidades cubiertas y ricos, en comparación con el resto del mundo, estamos en completa decadencia.
Una de nuestras empresas punteras es Glovo. Poco más que decir
Solo termino despues de que los hijos de barbaros se cansaron de cumplir con sus tradiciones
Te recuerdo que Gringolandia no asimilo mexico ni asimila a Costa rica simplemente por xenofobia
No culpen a rusos o chinos, que los primeros solo ofrecian petroleo, y los segundos solo aceptaron abrir fabricas baratas.
Ninguna pena por los europedos.