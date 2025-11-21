edición general
Lagarde: “el modelo económico de Europa se basa en un mundo que ha desaparecido”

Lagarde: "el modelo económico de Europa se basa en un mundo que ha desaparecido"

"En las dos décadas previas a la pandemia, el comercio exterior como proporción del PIB casi se duplicó en la UE, mientras que en EE.UU. apenas se movió. Esta profunda integración trajo beneficios significativos: el número de empleos sustentados por las exportaciones aumentó un 75%, hasta alcanzar casi los 40 millones, y durante muchos años fue una fuente de resiliencia. Pero hoy, esa misma apertura se ha convertido en una vulnerabilidad. Las exportaciones se han vuelto mucho menos fiable, reflejo del cambiante panorama global”

pingON
el dólar debe prevalecer'.....................
Torrezzno
Y tiene toda la razón. En los últimos 50 años no ha surgido ninguna empresa europea valorada en más de 100.000 millones de dólares, lo que evidencia que el éxito industrial de los años 50 y 60 no se ha trasladado al mundo digital.

Algo estamos haciendo mal. Teniendo una sociedad bien formada (en teoría) y con todas las necesidades cubiertas y ricos, en comparación con el resto del mundo, estamos en completa decadencia.

Una de nuestras empresas punteras es Glovo. Poco más que decir
azathothruna
#4 Claro, "volver europedos" a una nacion que sufrio la colonizacion mas perversa, y aun lo hace.
Solo termino despues de que los hijos de barbaros se cansaron de cumplir con sus tradiciones
Te recuerdo que Gringolandia no asimilo mexico ni asimila a Costa rica simplemente por xenofobia
azathothruna
Me pregunto quien lo mato.
No culpen a rusos o chinos, que los primeros solo ofrecian petroleo, y los segundos solo aceptaron abrir fabricas baratas.
Ninguna pena por los europedos.
gorgos
#1 la solución es absorber áfrica
