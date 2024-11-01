edición general
Lady Gaga - Bad Romance (Electric Device Cover)  

"Bad Romance" de Lady Gaga interpretado por cepillos de dientes eléctricos, máquinas de escribir eléctricas, datáfonos y un teléfono.

| etiquetas: lady gaga , bad romance , electric device , sincronización , vibración
Supercinexin #1 Supercinexin
El original es varios órdenes de magnitud mejor: youtu.be/qrO4YZeyl0I?si=Qkm9dsq2niV5BnJE

NSFW.
