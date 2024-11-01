edición general
Del ladrillo a las baterías: la ruta de China hacia el dominio económico global

El gigante asiático camina hacia su superávit comercial más alto de la historia. En paralelo, empresas chinas han firmado más de 210.000 millones de dólares en proyectos verdes —fábricas de paneles solares, baterías o vehículos eléctricos— en el extranjero desde 2022, superando en dólares actuales al Plan Marshall. Todo ello en pleno auge del proteccionismo y la guerra comercial con Estados Unidos. La explicación está en el modelo chino: adicto a la inversión, es incapaz de absorberla.

