El lado oscuro del management: lo que tu empresa aprendió (sin saberlo) de los nazis

Este modelo se complementaba con otra idea reciclada del nazismo: la empresa como una “comunidad” (Gemeinschaft). El régimen nazi buscaba crear una Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo) armónica y sin fisuras, donde la lucha de clases se disolvía en una unidad racial superior bajo el lema “el individuo no es nada, su pueblo es todo”. Höhn trasladó este ideal a la empresa, concibiéndola como una “comunidad de colaboradores” con un propósito común. Esta visión, que hoy resuena en la cultura corporativa del “somos una familia”, es una...