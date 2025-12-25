edición general
El lado oscuro del management: lo que tu empresa aprendió (sin saberlo) de los nazis

Este modelo se complementaba con otra idea reciclada del nazismo: la empresa como una “comunidad” (Gemeinschaft). El régimen nazi buscaba crear una Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo) armónica y sin fisuras, donde la lucha de clases se disolvía en una unidad racial superior bajo el lema “el individuo no es nada, su pueblo es todo”. Höhn trasladó este ideal a la empresa, concibiéndola como una “comunidad de colaboradores” con un propósito común. Esta visión, que hoy resuena en la cultura corporativa del “somos una familia”, es una...

YSiguesLeyendo
... poderosa herramienta de control social. Enmascara las relaciones de poder, deslegitima el conflicto y la crítica, y alinea a todos con los objetivos de la dirección en nombre de una supuesta armonía. Cualquier reivindicación se convierte en una deslealtad al grupo, y la adhesión al proyecto común, en una obligación moral. ¿Son estas ideas meras reliquias de un pasado oscuro? Chapoutot demuestra que no. El modelo de Höhn, aunque posteriormente eclipsado por tendencias estadounidenses,

Veelicus
"Estamos en el mismo barco" quien no haya escuchado eso en su vida es que no ha trabajado por cuenta ajena...
tul
#2 pero unos encadenados a los remos y otros tomando el sol en cubierta xD
Jacusse
Estos artículos de mierda donde, cual falacia de primer nivel, hacen una correlación por la que todo lo que salió del régimen nazi es malo per se...

Los nazis desarrollaron tecnologías sin las cuales el mundo de hoy sería imposible. Automoción, comunicaciones, energía nuclear, aeronáutica...

Apaguemos la luz al salir.
