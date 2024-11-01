El lado oscuro de las eSIM: riesgos y amenazas de una tecnología cada vez más popular

Las eSIM se han convertido en una de las grandes revoluciones en el mundo de la conectividad móvil. La tarjeta física da paso a un chip virtual integrado en el dispositivo, que permite activar planes de datos en cuestión de segundos, cambiar de operador sin necesidad de acudir a una tienda y disponer de varias líneas en un mismo terminal. Una ventaja indiscutible para viajeros frecuentes, profesionales y usuarios que buscan flexibilidad. Sin embargo, como ocurre con toda tecnología emergente, también tiene un lado oscuro.