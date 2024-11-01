edición general
La lactancia materna, un antídoto contra la depresión hasta una década después del parto

La lactancia materna no solo aporta beneficios inmediatos para el bebé, sino que también podría tener un impacto duradero en la salud mental de las madres. Así lo sugiere un estudio observacional realizado por la University College de Dublin (Irlanda) y publicado en la revista científica BMJ Open, que ha seguido durante una década a un grupo de mujeres para analizar la relación entre la lactancia y el riesgo de depresión y ansiedad en la vida adulta.

estemenda
El análisis estadístico mostró que las mujeres que experimentaron depresión y ansiedad una década después del embarazo o bien no habían dado el pecho o lo hicieron durante menos tiempo.
Siendo un firme defensor de la lactancia materna, no me parece que exista una causalidad determinante en este estudio, especialmente en un universo estadístico que se reduce a 168 sujetos. Probablemente una buena salud mental induzca a prolongar la lactancia.
cenutrios_unidos
Se lo tengo dicho a mi mujer que gracias a esto no caigo en depresion.
Skiner
Dar el pecho es una imágen de las más bellas que se pueden contemplar o disfrutar :troll:
